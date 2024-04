Allegri, 'Juve a due facce, ma sono contento'

"Potevamo fare meglio nell'ultima mezz'ora e abbiamo rischiato in due o tre situazioni, ma sono contento di ciò che stiamo facendo: tutta la squadra vuole fortemente la Champions": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina. "Sapevo che la ripresa non sarebbe stata semplice, è stata una Juve a due facce anche perché ci sono gli avversari - continua in conferenza stampa - e avremmo potuto raddoppiare in campo aperto". Alla fine, sulla vittoria c'è anche e soprattutto lo zampino di Szczesny: "Ha fatto una parata straordinaria, abbiamo rischiato di capitolare - il commento all'intervento del polacco, il quale con l'aiuto della traversa ha salvato su Nico Gonzalez blindando i tre punti - ed è cresciuto molto, magari perché sta diventando vecchio: parla poco ma parla bene, continua a dimostrare di essere tra i primi portieri in Europa".

Vincenzo Italiano si rammarica per l'avvio di gara della sua Fiorentina: "Abbiamo perso la partita in quei primi 20 minuti, siamo scesi in campo troppo timidi e troppo rispettosi della Juve - l'analisi del tecnico - poi ci siamo sciolti e abbiamo messo in difficoltà una difesa forte come quella dei bianconeri: Szczesny ha fatto una parata strepitosa, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo". I viola, però, hanno allungato a quattro la striscia negativa senza vittorie in campionato: "Diciamo anche che abbiamo affrontato tutte le grandi, abbiamo avuto un calendario tremendo e noi siamo ancora inferiori a queste squadre - conclude l'allenatore viola - ma siamo riusciti a mettere sotto tutti: giocando come nella ripresa potremo creare in difficoltà chiunque, sono convinto che ci toglieremo ancora grandi soddisfazioni nelle tre competizioni".



