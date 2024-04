Calcio: Torino; Juric, 'Abbiamo commesso errori grossolani'

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, non è certo soddisfatto per la sconfitta 3-2 contro l'Empoli, in trasferta. Ma è contento della prestazione: "Non abbiamo mai giocato così bene contro l'Empoli, dominando, creando tantissime occasioni da gol, i pali... Abbiamo commesso errori grossolani, sul fallo laterale all'inizio, il contropiede in un momento di totale dominio. Ci è andata come se fosse destino, la squadra ha giocato molto bene, un grande calcio. Prima di noi stava facendo bene, l'Empoli, oggi ha fatto molto molto meno".

Dopo il 2-1 dell'Empoli il Toro è stato bravo a pareggiarla di nuovo: "Li ho visti consapevoli della grande partita fatta a livello di gioco, occasioni create, subendo quattro tiri.

Consapevoli che quando fai errori di questo tipo, alla fine, sei punito".

All'orizzonte la Juventus: "Recupereremo bene, siamo un po' pochi, per la squadra è un momento bellissimo per il gioco.

Abbiamo fatto tante cose veramente bene, ma i dettagli sono stati determinanti".

Infine un commento sui minuti finali, risultati decisivi: "No, sul 2-2 abbiamo avuto una palla gol, con una mischia su rigore.

Non abbiamo preso contropiede, era un'azione gestibile, normale, Bellanova ha preso una brutta decisione e l'abbiamo pagata. Non so che dire, vedendo le statistiche c'è poco da dire. Poi abbiamo commesso errori, il calcio è così, su tutti e tre i gol ci sono errori e l'abbiamo pagata".



