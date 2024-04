Vinci e Volandri a Cuneo per la rassegna 'Vite da atleta'

Si è aperto con il contributo degli ex campioni del tennis Roberta Vinci e Filippo Volandri il ciclo di incontri "Vite da atleta: storie e numeri di sport e talento", promosso da Fondazione CRC a Cuneo. La rassegna è pensata per celebrare lo sport e il talento sportivo nell'anno delle Olimpiadi.

L'incontro con gli ex atleti azzurri, presso lo Spazio Varco, è stato preceduto dall'inaugurazione della collezione di cimeli tennistici donati a Fondazione CRC dallo sportivo e collezionista cuneese Serio Parola. Oltre a una cinquantina di racchette d'epoca, la donazione comprende trofei, stampe e libri d'epoca.

Il nuovo allestimento, intitolato "Il tennis a Cuneo dal 1928", sarà visitabile in pianta stabile presso i corridoi del Palazzetto dello Sport.



