Lo Russo, 'a metà strada su progetti del Pnrr, rispettati tempi'

Dei 132 interventi da realizzare con fondi Pnrr a Torino 33 sono in fase di progetto, 85 in cantiere e 14 conclusi e a questi se ne aggiungono altri 38 della misura React già terminati al 31 dicembre 2023. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr, in commissione consiliare, il sindaco Stefano Lo Russo insieme al direttore del dipartimento fondi europei e Pnrr della Città Gianfranco Presutti, che hanno spiegato "siamo a metà strada, nel rispetto dei tempi".

Un piano, è stato ricordato, che prevede 367 milestone e target da rispettare, "177 delle quali già raggiunte". Quanto alle gare sono ad oggi oltre 250 gli affidamenti e procedure attivate e concluse e più di 200 le imprese e professionisti coinvolti. Fra gli impegni principali, gli oltre cento edifici scolastici interessati da interventi di manutenzione, gli interventi di digitalizzazione e il grande progetto sul parco del Valentino e Torino Esposizioni.

"Questa stagione non ha precedenti - ha detto il sindaco -, anche dal punto di vista della complessità dovuta anche alle diverse fonti di finanziamento che hanno messo in crisi altre città. Noi ce l'abbiamo fatta con un lavoro collettivo e con scelte politiche che rivendico, prima fra tutte la scelta di investire sulla cultura". Lo Russo ha poi ribadito che "stiamo rispettando le milestone e dobbiamo essere tutti orgogliosi. C'è grande ammirazione e rispetto da parte di altre amministrazioni di quello che Torino è riuscita a fare", ha concluso, sottolineando l'importanza di avere "una regia cantieri e una comunicazione efficace".



