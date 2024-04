Dal Piemonte una voce unica per Mirafiori, 'Stellantis investa'

Il Piemonte si mobilita per Mirafiori e, in vista del tavolo di domani con Stellantis al ministero delle Imprese e del Made in Italy, manda un messaggio corale: "servono più investimenti e nuovi modelli per lo stabilimento torinese". E' questo il messaggio che arriva da Palazzo civico dove il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo hanno convocato i sindacati e le associazioni imprenditoriali. Domani tutti insieme andranno a Roma, dove però non ci sarà come previsto l'amministratore delegato Carlos Tavares.

"Il tavolo di domani con il governo, Stellantis e i sindacati è importante perché dopo tanti anni il territorio piemontese si presenterà compatto. C'è una condivisione di intenti tra sindacati, istituzioni e organizzazioni datoriali per individuare le priorità per il rilancio dell'automotive e per la salvaguardia dei posti di lavoro. Per la produzione occorre incrementare i numeri, soprattutto a Mirafiori, anche attraverso l'introduzione di nuovi modelli" ha detto Lo Russo.

"Chiederemo a Stellantis tutti insieme di produrre più auto in Italia e a Mirafiori perché solo così si garantisce l'occupazione e l'indotto. Domani avremo la grande opportunità di avere dall'azienda risposte chiare" ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA