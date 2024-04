Cirio, Giro d'Italia è grande occasione di ritorno economico'

"Per noi il Giro d'Italia è una grande occasione di ritorno economico: per lo sport non si parla di spese ma di investimenti, gli studi hanno dimostrato che il ritorno va dalle tre alle cinque volte l'investimento": così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla conferenza stampa di presentazione della partenza della tappa inaugurale del Giro d'Italia. "Viviamo in una regione meravigliosa, non so in quanti posti del mondo possono ospitare una conferenza in un luogo come questo - aggiunge dalla Reggia di Venaria, alle porte di Torino - e durante le tappe si passerà da tanti luoghi simbolo del territorio: il Piemonte e il ciclismo hanno un rapporto molto stretto, qui sono nati campioni del calibro di Coppi e c'è un ritorno d'immagine per i grandi eventi".

Tra i luoghi che verranno toccati durante la prima tappa c'è anche Superga: "Abbiamo associato la tappa al 4 maggio e ai 75 anni dalla tragedia del Grande Torino - conclude Cirio - e celebreremo un momento di sport oltre a ricordare dei grandi campioni: in quel giorno, infatti, ci sarà l'occasione per dire che siamo tutti un po' granata".



