Torna Anteprima Floreal alla Palazzina di caccia di Stupinigi

Torna da venerdì 5 a domenica 7 aprile per il terzo anno Anteprima Floreal presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Si tratta di una vera e propria anteprima primaverile a cui parteciperanno alcuni dei migliori vivaisti italiani selezionati all'interno della Guida ai Vivai d'Italia e alcune realtà artigianali specializzate nell'arredo del giardino per un totale di circa 40 espositori.

Spazio anche a momenti di cultura green con Flor Academy: appuntamenti che vedranno alcuni dei florovivaisti presenti partecipare a talk o laboratori per conoscere più da vicino i segreti e le curiosità di piante e fiori. Inoltre, Anteprima FloReal avrà anche un importante appuntamento solidale, che aprirà idealmente la manifestazione: la sera precedente l'inaugurazione, giovedì 4 aprile a partire dalle 19.30, la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà Degustando, lo street-food gastronomico alla presenza di 10 chef che prepareranno altrettanti piatti gourmet, accompagnati dai grandi vini del territorio. L'intero ricavato della serata di Degustando sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per sostenere le attività di cura dell'Istituto di Candiolo.



