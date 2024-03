Recuperati 670 carrelli che erano spariti da un supermercato

Erano spariti da un supermercato gli oltre 670 carrelli da carico di tipo 'Roll' ritrovati dai carabinieri a Villastellone, nel Torinese. L'anomalo stoccaggio si trovava in un magazzino, ma i carrelli erano visibili fin dalla strada, essendo stipati anche all'esterno, in un cortile di pertinenza di una società successivamente controllata dai militari dell'Arma.

Il furto di carrelli era stato denunciato da una catena della grande distribuzione.

Quelli ritrovati a Villastellone sono tutti riconducibili alla società che ne aveva denunciato la sparizione per la presenza dei codici univoci su di essi apposti.

I carrelli sono stati sequestrati in attesa della restituzione ai legittimi proprietari mentre il legale rappresentante della società di Villastellone, un quarantenne di Santena, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.



