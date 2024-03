Stazione ferrovia Caselle, Cirio e Lo Russo chiedono interventi

Mille passeggeri al giorno transitano della stazione di Caselle della nuova linea ferroviaria Torino-Ceres, ma a due mesi dall'attivazione restano alcune criticità. Per questo il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, hanno scritto ai vertici di Rfi e Trenitalia, facendosi portavoce dei problemi segnalati da cittadini e turisti.

In particolare, le richieste sono di una maggiore illuminazione a garanzia della sicurezza e l'attivazione delle scale mobili, ad oggi non ancora funzionanti; il miglioramento della segnaletica e della cartellonistica digitale per orientare i passeggeri, un potenziamento della biglietteria e l'attivazione di un monitor con gli orari in tempo reale dei treni in partenza, una revisione delle procedure dedicate ai passeggeri con disabilità o ridotta mobilità.

"Il collegamento diretto tra il centro di Torino e l'aeroporto rappresenta un salto di qualità davvero importante nel sistema di connessioni del nostro territorio, anche in chiave turistica come dimostrano i numeri dei primi mesi di utilizzo", dice Cirio ricordando l'incremento del 47% dei passeggeri nei giorni feriali e del 171% in quelli festivi. "È fondamentale ora proseguire il lavoro: abbiamo chiesto a Rfi e Trenitalia uno sforzo per migliorare ancora la fruibilità della linea", aggiunge Cirio.

"A pochi mesi dalla sua inaugurazione - spiega Lo Russo - questo collegamento, che sapevamo essere strategico per il territorio, sta registrando un interesse notevole. Proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso mettere i vertici delle linee e del servizio ferroviario a conoscenza delle criticità che cittadini e turisti ci hanno segnalato, certi di trovare la disponibilità a collaborare per risolverle nel più breve tempo possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA