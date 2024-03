'Mi ha portato da esorcista', ex marito processato a Torino

Portare la moglie da un esorcista: c'è anche questa fra le vicende di cui si è discusso oggi in tribunale a Torino nel processo a un 57enne accusato di maltrattamenti in famiglia. Per l'imputato, che si professa innocente, il pm Lisa Bergamasco ha chiesto quattro anni di reclusione.

L'incontro con il sacerdote-esorcista non è stato chiarito completamente. Le contestazioni del pubblico ministero, peraltro, si sono appuntate su altri episodi.

La coppia si era separata nell'autunno del 2021 dopo un periodo in cui una delle due figlie era stata afflitta da una malattia. La donna, nella sua denuncia ha parlato di più di vent'anni di sfuriate, insulti e vessazioni; nella ricostruzione accusatoria l'aggressività dell'ex coniuge sarebbe aumentata quando seppe che, per effetto della separazione, avrebbe dovuto lasciare la casa. L'uomo però ha replicato che ogni tanto si limitava a reagire alle sue "provocazioni continue". "Ma dalle conversazioni che sono state registrate - ha detto la pm Bergamasco - emerge l'esatto contrario: la donna viene presa di mira con una violenza verbale esasperante, al punto che io stessa ho fatto fatica ad ascoltare. Non è reciprocità: è sopraffazione".

Quanto alla vicenda del sacerdote, è stata messa in relazione alla malattia della figlia e al tentativo di "riavvicinare la madre alla religione". La donna però ha detto che continuava ad essere accusata falsamente di tradimento. "Non frequentava nessuno e dopo il lavoro stava sempre a casa - ha detto la pm - ma il marito le dava persino della ninfomane inventando storie assurde".

"Questa vicenda - hanno replicato gli avvocati difensori, Luca Paparozzi e Bruno Larosa - è profondamente segnata dal dolore per la malattia di una ragazza. Un dolore che ha reso le testimonianze inidonee a ricostruire lo svolgimento dei fatti.

Ecco perché per giungere alla verità non possiamo adagiarci sulle parole della querelante. Che peraltro non si è costituita parte civile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA