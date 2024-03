Inaugurata la nuova sede di Targa Telematics e Viasat

Targa Telematics, società dedicata allo sviluppo di soluzioni e piattaforme digitali per la mobilità connessa, e Viasat avranno un'unica sede a Torino. La palazzina liberty di tre piani recentemente ristrutturata è in via Tollegno 16, nel quartiere Barriera di Milano, al centro di importanti progetti di riqualificazione. Ex fabbrica di di dolciumi e sede della Lavazza fino al 2009, l'edificio ospiterà nei suoi circa 4.000 metri quadri 200 persone, della direzione commerciale, del dipartimento tecnologico e di Ricerca & Sviluppo, della logistica e dell'help desk. I dipendenti avranno a disposizione uffici, sale riunioni, una sala conferenze con una capacità di oltre 100 persone per convegni ed eventi, e spazi comuni come una terrazza e un'area dedicata per favorire l'interazione sociale.

"Dopo l'acquisizione di Viasat, conclusa a metà dello scorso anno, eravamo alla ricerca di una sede che potesse ospitare i tutta la nostra famiglia torinese ora allargatasi, per favorire l'integrazione e lo scambio di competenze" ha commentato Nicola De Mattia, amministratore delegato di Targa Telematics "Crediamo fermamente che il successo di un'azienda passi dalla sua cultura aziendale e sia favorito dalla possibilità di contatto e interazione diretti e continui tra le persone. L'immobile di via Tollegno presenta tutte le caratteristiche che cercavamo per perseguire tali obiettivi".



