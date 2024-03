Il palazzo Enel si rifà il look con il progetto Eblò

Blue Sgr, alternative asset manager indipendente e gestore del Fondo Chirone, e Alba Leasing, tra i principali operatori nel settore del leasing in Italia, hanno siglato un accordo di finanziamento da circa 9 milioni di euro per la realizzazione del progetto Eblò finalizzato al restyling e la riqualificazione architettonica dello storico edificio dell'Enel di corso Regina Margherita, uno dei palazzi più caratteristici della zona nord di Torino, contraddistinto dalla iconica facciata con le vetrate a oblò, da cui deriva il nome del progetto.

La collaborazione tra le due società ha consentito di arrivare all'avvio di questo importante intervento. Nello specifico, l'accordo prevede la rimodulazione del finanziamento e l'attribuzione di una nuova linea capex a favore del Fondo Chiarone. L'operazione di riqualificazione, che richiederà un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro, darà un forte contributo alla profonda trasformazione del quartiere, giocherà un ruolo chiave nella valorizzazione della zona offrendo ambienti lavorativi smart, modulari e completamente personalizzabili, in un luogo ideale per lavorare seguendo il concetto del work-life balance. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riqualificazione e si prevede di terminare l'opera in 12 mesi.



