Casale, con una variante del prg 40 ettari di area logistica

Casale Monferrato (Alessandria) scommette sulla logistica. Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta della terza variante strutturale al Piano Regolatore Generale che apre alla realizzazione dell'insediamento di un'area dedicata. Individuata a San Germano, Regione Bassotti, per la quale è stata richiesta la variazione di destinazione d'uso, si trova in una posizione strategica, tra i corridoi europei 5 e 24, in un sistema di logistica che vede la presenza degli interporti e retroporti piemontesi di Alessandria, Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi Ligure; Novara e Sito (Torino). Il nuovo distretto industriale si estende su 397.626 metri quadrati, con una superficie coperta massima di 190.860. Previsto l'adeguamento della rete viaria limitrofa.

"Il ruolo dell'amministrazione è volto al sostegno dello sviluppo e questa iniziativa - sottolinea l'assessore Vito De Luca - può indubbiamente essere un volano che avrà ripercussioni positive a livello economico e sociale. A interessarsi è stato un Gruppo investitore internazionale. Il nostro era un impegno preso con il territorio per farlo crescere, riducendo anche la disoccupazione giovanile: circa un migliaio i posti di lavoro che potrebbero essere garantiti".



