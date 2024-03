Calcio: Juve, il centro sportivo a Vinovo diventa Allianz Center

Da oggi lo storico centro sportivo della Juventus a Vinovo cambia nome. "Nell'ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center" si legge nella nota ufficiale del club bianconero.

La casa delle Juventus Women, delle giovanili e della Next Gen, dunque, prende il nome del colosso tedesco ed è stata rinnovata con un'importante opera di restyling nel recente passato.

Si rafforza così la partnership tra il club bianconero e il colosso tedesco, che dal 2017 è anche il naming dello stadio delle gare della prima squadra maschile e dal 2020 è brand presente sul retro delle maglie della prima squadra femminile.





