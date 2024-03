Ryanar, nell'estate 32 rotte su Torino, novità Crotone e Reggio

Saranno 32 le rotte totali operate dalla compagnia area Ryanair nell'estate dallo scalo di Torino Caselle, con le novità di Crotone e Reggio Calabria; in aumento le frequenze su rotte popolari già esistenti come Bruxelles, Malaga e Londra. L'annuncio è stato dato oggi.

Nell'estate saranno300 i voli settimanali da e per Torino e per celebrare i 25 anni di attività a Caselle la compagnia irlandese ha lanciato una promozione per tre giorni con tariffe a partire da 21,99 euro disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com.

"L'impegno di Ryanair nei confronti dell'aeroporto torinese è sostenuto dal suo investimento di 200 milioni di dollari - con 2 aerei basati, che supportano 1,300 posti di lavoro, inclusi 60 posti di lavoro ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri. L'obiettivo di Ryanair - l spiega Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo Orientale - è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare".

Il ruolo di Ryanair " è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell'aeroporto, ma di tutto il territorio.

- sottolinea l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno - Grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate da Ryanair direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall'estero e allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali".





