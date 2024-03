Ricca, chiedo sopralluogo ad Askatasuna con Salvini e Piantedosi

Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino e assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte invita il vicepremier Salvini, il ministro dell'Intero Piantedosi e il sottosegretario Molteni a effettuare un sopralluogo nell'edificio del centro sociale Askatasuna, "per verificare il reale stato dell'arte all'interno.

Lo ha annunciato oggi, davanti al Municipio, nel giorno del previsto sopralluogo dei consiglieri comunali, poi saltato. "Dal momento che ritengo che lo Stato sia superiore a certi personaggi che con una manifestazione volevano fermare il diritto del Consiglio comunale di vedere un luogo della Città, chiederemo al senatore Salvini, in qualità di vice presidente del Consiglio dei ministri, al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni di effettuare insieme a loro, al sindaco e ai garanti, un sopralluogo per verificare il reale stato dell'arte all'interno. Non ci sono persone più titolate ad andare a vedere un immobile dello Stato - ha spiegato Ricca -, ovviamente con il sindaco e i garanti della co progettazione perché vogliamo essere trasparenti. La nostra non è una battaglia contro qualcuno ma per la città, una battaglia che vogliamo vincere nell'interesse dei cittadini a cui quel luogo deve essere restituito mentre adesso non è restituito neanche al Consiglio comunale".



