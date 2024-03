Neve da 400 metri, il rischio di valanghe diventa forte

Neve sul Piemonte, già dai 400-500 metri in provincia di Cuneo, in particolare nel Monregalese, Cebano e Alta Langa, da 600-700 metri altrove. E c'è allerta gialla, per le abbondanti nevicate e le possibili valanghe, sia a nord della regione sia a sud.

Oggi il pericolo delle valanghe sale al livello 4 ("forte", il massimo è 5) sulle Alpi Ligure e Marittime e sulle Pennine e Lepontine.

Molto basse, per il periodo, le temperature: la scorsa notte la minima a Cuneo è stata 0.6 gradi, nel centro di Torn 5.5; termometro a 2.8 gradi a Omegna, sul lago d'Orta, 1.2 a Bra (Cuneo).

Le condizioni meteo miglioreranno dalla mattinata di oggi, partendo dal basso Piemonte, giovedì ci sarà una pausa del maltempo, ma venerdì è previsto un nuovo peggioramento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA