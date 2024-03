Liste d'attesa, firmata intesa tra Regione Piemonte e sindacati

La Regione Piemonte ha sottoscritto oggi un accordo con Cgil, Cisl e Uil per abbattere le liste d'attesa in sanità. Obiettivo, "migliorare e garantire l'accesso alla cura a tutte le cittadine e i cittadini, riducendo il più possibile le liste e i tempi di attesa". Le firme sono state apposte al grattacielo sede della Regione dal governatore Alberto Cirio e dai segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Giorgio Airaudo, Luca Caretti e Giovanni Cortese.

"Già dal 2022 - sottolinea Cirio, insieme all'assessore alla Sanità Luigi Icardi - abbiamo avviato un piano straordinario che ci ha consentito di fronteggiare il periodo post-pandemico e recuperare i volumi precedenti alla pandemia per quanto riguarda le prestazioni più urgenti, le U, B e le D, come ha certificato anche la Corte dei Conti".

"Abbiamo ora l'esigenza - aggiunge Cirio - di affrontare il tema delle prestazioni programmate, su cui si registrano ancora tempi di attesa critici. e per questo abbiamo condiviso con i sindacati un percorso chiaro, per tappe, che prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro di risorse del bilancio regionale, destinate interamente al sistema pubblico, per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni programmate.

L'obiettivo per quest'anno è quello di produrre 212 mila prestazioni in più rispetto al 2023. E' un obiettivo ambizioso, ma siamo tutti al lavoro per raggiungerlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA