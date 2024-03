'Il mio amico robot', regista Berger in Italia per le anteprime

Parte da Torino, domenica 24 marzo, il tour italiano del regista spagnolo Pablo Berger, autore del pluripremiato Blancanieves e di Abracadabra, per il lancio del suo nuovo film, 'Il mio amico robot (Robot dreams), in sala dal 4 aprile, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il ciclo di anteprime italiane alla presenza del regista si aprirà, alle ore 20.15, al Cinema Fratelli Marx, con una serata serata organizzata con la collaborazione di Aiace Torino, Sottodiciotto Film Festival & Campus e Slow Cinema, Berger dialogherà con il pubblico in sala in un incontro condotto da Andrea Pagliardi, segretario generale di Cartoon Italia.

'Il mio amico robot', già celebrato all'ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e candidato al Premio Oscar come Miglior film d'animazione, è scritto e diretto da Berger e si ispira alla omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di Dog e Robot, una storia sull'importanza dell'amicizia e sulla sua fragilità.

Dopo Torino il ciclo delle anteprime proseguirà a Milano, lunedì 25 marzo (Anteo Citylife e cinema Beltrade), Bologna (Pop up Jolly), martedì 26, e Roma (cinema Farnese), il 27 marzo.





