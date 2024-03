Castello di Rivoli celebra la rinascita grazie ad arte e natura

Al Castello di Rivoli nel pomeriggio di sabato 23 marzo, dalle 16 alle 19, si festeggia l'equinozio di primavera e il potere generativo dell'arte e della natura con un programma ('On decay and rebirth') di performance, proiezioni e reading all'insegna della metamorfosi, della convivenza e della rinascita.

Al teatro del Castello di Rivoli verranno proiettati due video di Tabize Rezaire, artista, guaritrice e insegnante di yoga che si è trasferita da Parigi nella Guyana francese per studiare agricoltura e coltivazione della terra secondo le antiche tradizioni; nell'atrio e al primo piano Benni Bosetto presenta Tango!,024, una performance inedita che si sviluppa sui temi dell'innamoramento come processo di intossicazione e sulla corporeità dei sentimenti; alle 18, in sala 22,lo scrittore e critico Huw Lemmey interpreta, nel suo testo 'Lingua Ignota', la visione di Idelgarda di Bingen, la scrittrice e misrtica tedesca del XII secolo.

Chiude il pomeriggio il reading performativo di Antonia Brown sul tema del coloro rosso.

L'epilogo sarà domenica 24 marzo, da Orti Generali, in strada al Castello di Mirafiori 38/15, con il Banchetto della rinascita a cura di Debora Incorvaia e Paolo Bosca e un reading di poesie a cura di Ethereal Society ofi poetry.



