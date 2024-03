The Voice Senior, alle semifinali c'è l'astigiano Danilo Amerio

Questa sera a 'The Voice Senior", alle 21.30, su Raiuno torna il cantautore astigiano Danilo Amerio. Dopo il successo riscosso alle Blind Auditions con l'interpretazione al pianoforte di 'Scrivimi' di Nino Buonocore, gareggerà nelle semifinali del programma nella squadra capitanata da Gigi D'Alessio per guadagnarsi l'accesso alla finalissima in diretta tv il prossimo 5 aprile.

Amerio, anche autore e produttore per artisti noti tra cui Fausto Leali, Anna Oxa, Raf, Fiordaliso Mietta, Mia Martini, Umberto Tozzi, Adriano Celentano e Marco Masini, è stato scoperto da Giancarlo Bigazzi, storica firma della musica leggera italiana, e lanciato da Pippo Baudo che lo volle in gara in 4 Festival di Sanremo consecutivi dal 1992 al 1995



Riproduzione riservata © Copyright ANSA