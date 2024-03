Tuffi: Otto nazioni Youth, due giorni di gare a Torino

Otto Nazioni Youth di tuffi, a Torino, venerdì 22 e sabato 23 marzo a Torino, per atleti tra i 14 e i 18 anni. Gare alla piscina Monumentale di Torino. La squadra azzurra ha vinto lo scorso anno in Svizzera, a Losanna, dove ha conquistato 16 medaglie (8 d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo) e chiuso al primo posto nella classifica per nazioni.

Alla presentazione delle gare l'assessore comunale di Torino Domenico Carretta ha sottolineato "con orgoglio il ruolo" della piscina Monumentale "nell'ospitare eventi di rilievo, come quello delle 8 nazioni giovanili, che porta lustro e visibilità alla città". Carretta ha evidenziato l'importanza della "collaborazione attiva con il comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Federazione italiana nuoto, "una sinergia che ha contribuito alla crescita e al miglioramento costante degli impianti sportivi sul territorio soprattutto" Giorgio Cagnotto, coordinatore delle squadre nazionali di tuffi, ha ricordato come la Monumentale di Torino "è forse l'unica piscina in Italia dove ho visto la gente fare la fila fuori per entrare a vedere le gare. E' capitato agli Europei e gli Assoluti e mi auguro che anche i ragazzi dell'Otto nazioni Youth abbiano la cornice di pubblico che meritano".

Il programma manifestazione - venerdì 22, ore 10.00 trampolino 3 metri ragazze, trampolino 1 metro ragazzi e 3 metri sincro ragazzi e junior; alle 14.30 cerimonia di apertura, alle 15 trampolino 3 metri junior femminile, trampolino 1 metro junior maschile e 3 metri sincro ragazze e junior. Sabato 23 marzo: ore 10.00 trampolino 1 metro ragazze e trampolino 3 metri ragazzi; ore 15.00 trampolino 1 metro junior femminile trampolino 3 metri junior maschile.



