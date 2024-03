Avetta (Pd), stazione ferroviaria di Caselle è inaccessibile

Scale mobili rotte, ascensore fermo, sporcizia. E' quanto segnala il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, in merito alla stazione ferroviaria di Caselle, sulla linea Torino-Aeroporto-Ceres, appena passata da Gtt a Rfi. "Il passaggio di gestione è stato salutato dal presidente Cirio come un passaggio epocale. Era il 19 gennaio. A distanza di due mesi, a Caselle, di epocale c'è solo il degrado e l'inaccessibilità", segnala Avetta che ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di chiarire le tempistiche e le modalità con cui intende attivarsi nei confronti di Rfi.

"I locali sono sporchi e fatiscenti e non consentono l'utilizzo del servizio ferroviario da parte dei cittadini anziani, dei disabili e di chiunque abbia anche solo una temporanea inabilità. O la Regione costringe Rfi ad un intervento immediato oppure le promesse di Cirio (e di Salvini) non hanno valore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA