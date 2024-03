Al Circolo dei Lettori creato l'Angolo dell'ascolto

Al Circolo dei Lettori di Torino arriva l'Angolo dell'ascolto. È una delle novità della rinnovata collaborazione tra Audible.it e Fondazione Circolo dei lettori, grazie alla quale è stato realizzato questo nuovo spazio dove ascoltare le storie e le grandi voci della piattaforma di Amazon. Si tratta di due postazioni con accesso illimitato al catalogo Audible, che in collaborazione con il Circolo, dedica ai frequentatori anche una promozione di 60 giorni di prova gratuita.

Altra novità è un programma di 5 eventi che porteranno narratrici e narratori, scrittrici e podcaster a Torino per esplorare nuovi modi di apprezzare i contenuti letterari, gli approfondimenti d'inchiesta e le storie in cuffia grazie alla magia della voce. "La collaborazione con Audible, la possibilità di ascoltare libri, racconti, storie sono al cuore della missione che ha da sempre la Fondazione - dice la direttrice del Circolo dei lettori, Elena Loewenthal -: offrire a un pubblico sempre più vasto e variegato nuove opportunità di conoscenza, di esperienza, di arricchimento".

"Con questa collaborazione - aggiunge Juan Baixeras, country manager Audible - siamo felici di offrire un nuovo servizio alla comunità di lettori di Torino e sottolineare quanto gli audiolibri siano un importante strumento di scoperta dei libri per i consumatori e, di conseguenza, volano per il settore".





