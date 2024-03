Una voce per la Palestina, nei teatri italiani GazArt

Parte il tour della cultura e dello spettacolo per sostenere la Palestina e rompere il silenzio.

Dopo il sold-out a Roma dell'evento "GazArt, artisti e intellettuali per Gaza", al quale hanno partecipato tra gli altri Massimo Wertmüller, Laura Morante, Daniela Poggi, Ascanio Celestini, Vauro, Lucio Matricardi, Moni Ovadia, Arianna Porcelli Safonov, Lucio Matricardi, David Riondino, si riparte in tutta Italia.

"Siamo molto felici di questa prima tappa e ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuti - dichiarano il regista Alessandro Negrini e lo storico Angelo D'Orsi, organizzatori dell'evento -.

Ognuno da quel palco ha potuto prestare la propria voce e il proprio volto a chi non li ha più o non può farlo. Il mondo della cultura e dell'arte non potevano restare in silenzio, avevamo bisogno di gridare il nostro sdegno contro questa disumana violenza".

"Abbiamo creato una crepa - concludono - in questo muro di silenzio di cui è complice anche il mondo della cultura. Adesso l'intento è quello di proseguire in altri teatri in giro per l'Italia, stiamo organizzando già il secondo appuntamento che probabilmente si terrà a Torino". Per le altre tappe, l'organizzazione le pubblicherà sul proprio profilo facebook.





