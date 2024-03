Incendio in casa, un morto e due intossicati ad Alessandria

Una persona è morta ed altre due sono rimaste intossicate, e trasportate in codice verde in ospedale, a causa di un incendio scoppiato di un'abitazione a due piani in Strada Vicinale Fontanette nel sobborgo alessandrino di Valmadonna. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria e i Volontari di Valenza, oltre ai carabinieri, che indagano sulla vicenda. Come riferito dalla sala operativa provinciale, la vittima avrebbe 58 anni. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

