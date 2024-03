Covid: bandiere a mezz'asta a Tortona,"pagato prezzo molto alto"

Tortona celebra oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19 con le bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici. La città - sottolinea il sindaco Federico Chiodi - ha pagato un prezzo molto alto all'inizio della pandemia. Ricordiamo tutti la paura e lo smarrimento di quei lunghi giorni, 4 anni fa, e il dolore per la perdita di familiari, amici o di quanti si trovavano in gravi condizioni all'ospedale". Proprio il 'Santi Antonio e Margherita' di Tortona nel marzo 2020 divenne tra i primi Covid Hospital.

"Sono stati per tutti noi momenti difficili che ci hanno messo a dura prova - prosegue Chiodi - ma ci hanno anche mostrato il valore degli operatori della sanità, impegnati notte e giorno a curare i malati fino ad ammalarsi loro stessi, con poche risorse a disposizione e pochissime conoscenze sul Covid e le conseguenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA