Cirio e Pentenero, 'siamo amici, dobbiamo cooperare'

"Siamo amici, dobbiamo cooperare': con questa battuta si sono salutati oggi a Green Pea il governatore uscente Alberto Cirio, in corsa per il bis alla guida del Piemonte, e la sfidante Gianna Pentenero, indicata sabato dal Pd.

Il primo incontro da quando i Dem hanno scelto la propria candidata alle regionali di giugno è avvenuto questa mattina in occasione dell'assemblea regionale di Confcooperative, dove Cirio è intervenuto per un saluto istituzionale e Pentenero sta seguendo i lavori dalla platea.



