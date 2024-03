Antologica di Ugo Nespolo a Mondovì dal 24 marzo

Una piccola mostra antologica per mettere in evidenza l'attitudine di un artista intenzionato a giocare sempre la partita dell'eclettismo, concepito come la via maestra per ogni forma artistica. È la filosofia dell'esposizione "Viaggio eclettico a palazzo con Ugo Nespolo", che verrà inaugurata alla presenza dello stesso Nespolo domenica 24 marzo alle 11 nelle sale del Museo della Ceramica di Mondovì, visitabile gratuitamente fino al 19 maggio prossimo, il venerdì e il sabato dalle 15 alle 18 e di domenica dalle 10 alle 18. Una cinquantina le opere esposte, che raccontano sessant'anni di storia e di evoluzione dell'artista biellese. Dalle fotografie newyorkesi alle sculture in bronzo, in vetro e in ceramica fino alle ultimissime serigrafie, che descrivono il mondo dell'arte come una sorta di meta-museo, la mostra offre un viaggio alla scoperta della produzione tridimensionale e scultorea di Nespolo, ma anche un omaggio a uno dei più grandi artisti contemporanei.

L'esposizione è curata da Ermanno Tedeschi, presidente della fondazione Museo della Ceramica "Vecchia Mondovì", che ne sottolinea, tra il resto, il legame territoriale: "Nespolo racchiude in sé la passione per l'arte figurativa, la scultura, il teatro e il cinema. Ci troviamo di fronte a un artista eclettico, originale, trasgressivo, ironico e di fama internazionale, che qui dialoga con il mondo della ceramica. Tra le opere da lui realizzate infatti figura anche la grande Stufa con le formelle in ceramica (disegnate proprio da Nespolo), che rivestono la struttura in cemento armato del monumento a Castellamonte. Ma il rapporto tra Nespolo e l'arte ceramica è continuato negli anni anche grazie ad apposite collaborazioni con il Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza e con le Ceramiche Pierluca di Albisola". La mostra ha incontrato il favore del Consiglio regionale del Piemonte come evidenziato dal consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, Ivano Martinetti: "Il Consiglio regionale del Piemonte ha scelto di sostenere l'iniziativa perché coniuga al meglio una delle principali vocazioni del Piemonte come la ceramica insieme all'instancabile attività di uno degli artisti della nostra terra più apprezzati nel mondo, Ugo Nespolo".



