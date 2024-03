Allegri, il Mondiale per club sarà una bellissima avventura

"Il Mondiale per club sarà una bellissima avventura contro grandi squadre: è il frutto del lavoro di tanti anni della società": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la qualificazione alla competizione dell'estate del 2025 arrivata dopo l'eliminazione dalla Champions del Napoli.

"Ho ancora un anno di contratto e sono sereno - continua sulla sua posizione, con il legame in scadenza a giugno 2025 - ma adesso dobbiamo essere concentrati soltanto sugli obiettivi da conquistare in questa stagione".



