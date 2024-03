Pullman perde ruote sul Passante di Mestre, salva scolaresca

Un autobus con a bordo una scolaresca di circa 50 giovani, provenienti dalla provincia di Cuneo, ha perso questo pomeriggio le ruote posteriori mentre percorreva il Passante di Mestre, tra i caselli di Martellago-Scorzè e Spinea, in direzione di Milano.

Il conducente è riuscito ad accostare il mezzo in una delle piazzole di sosta dell'autostrada, nel tratto in trincea del Passante. Nessuno è rimasto ferito, e fortunatamente le ruote staccatesi dal mezzo non hanno colpito altri veicoli in transito.

Sul posto, coordinati dal centro operativo di Mestre, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete (Cav), che hanno messo in sicurezza gli studenti rimasti a bordo careggiata, facendoli uscire attraverso le scale di fuga del Passante e mettendoli in sicurezza dal traffico nelle aree verdi adiacenti. Sul posto, dove opera anche la Polizia Stradale di Venezia, si transita su due corsie di marcia, e non si registrano code. I passeggeri sono stati trasbordati su un bus sostitutivo e hanno ripreso la via del ritorno.



