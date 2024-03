Bergesio, con commissario accelera iter per variante di Demonte

La nomina dell'ingegner Luca Bernardini a commissario straordinario per la realizzazione della tangenziale di Demonte "è fondamentale al fine di velocizzare la realizzazione dell'infrastruttura, prioritaria per la provincia di Cuneo". A sottolinearlo, commentando la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), primo firmatario, con il senatore Roberto Rosso (Forza Italia) dell'emendamento che prevedeva la nomina di un commissario straordinario per la variante di Demonte. "Ciò consentirà un'accelerazione verso la realizzazione di un'infrastruttura tanto attesa dai cittadini della Provincia di Cuneo e da tutti i piemontesi - dice il parlamentare cuneese-. La mia gratitudine va al ministro Salvini, al viceministro Rixi, all'amministratore delegato Anas Aldo Isi per la sensibilità dimostrata in ogni occasione per la nostra provincia. E ringrazio la Regione Piemonte, il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi per la preziosa collaborazione e la Provincia di Cuneo per il supporto".

L'intervento, dal costo attuale di 92 milioni di euro, si sviluppa su 2 chilometri, a sud dell'abitato di Demonte. Il progetto preliminare era stato approvato dal cda Anas nel 2008.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA