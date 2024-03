Operazione antidroga nel Tortonese, 4 arrestati e 5 ricercati

Quindici pattuglie e oltre 30 carabinieri - con il supporto dei Nuclei Cinofili di Volpiano (Torino), della Polizia Locale di Oleggio (Novara) e dei colleghi della Compagnia di Voghera (Pavia) - sono impegnati in una vasta operazione antidroga nel Tortonese (Alessandria).

Arrestate, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, 4 persone (già note alle forze dell'ordine) e notificato ad altre 2 il divieto di ritorno in provincia. Complessivamente, le misure cautelari sono 11, sono ancora 5 i ricercati. L'accusa, a vario titolo, è di concorso in spaccio e detenzione, reati commessi tra aprile e maggio 2023 tra Tortona, Pontecurone, Alessandria e Castelnuovo Scrivia. Uno dei 4 è stato arrestato anche per la flagranza di detenzione. L'attività ha visto l'intervento delle 'teste di cuoio', le Squadre Operative Speciali del 1° Reggimento Moncalieri.

Recuperati anche il libro mastro con la lista dei clienti, debiti e crediti, 4.250 euro, macchine conta-banconote e per le confezioni sottovuoto. Tra gli arrestati, anche i due malviventi coinvolti nella sparatoria a Pontecurone del settembre scorso, uno dei quali già in carcere per tentato omicidio e porto abusivo di armi.

"Ancora una volta abbiamo arginato sul territorio - spiega il capitano Domenico Lavigna, comandante della Compagnia di Tortona - il consumo dilagante di eroina. Una risposta alle tante famiglie preoccupate e alle nuove generazioni finite nel tunnel della droga".



