Il progetto del Comitato Alba Bra Langhe Roero va avanti lo stesso, nonostante la sconfitta nella corsa alla designazione come Capitale italiana della cultura nel 2026 per cui è stata scelta L'Aquila.

Ciononostante, chi ha lavorato alla candidatura dei territori cuneesi, coinvolgendo 88 comuni tra Langhe e Roero, intende dare seguito a quello che viene definito un "vero e proprio piano strategico per la trasformazione dell'offerta di cultura sul territorio". Entro l'autunno è prevista la costituzione di una realtà che gestirà le azioni contenute nel dossier e rappresenterà il fulcro della crescita di attività culturali nuove.

"Per Alba Bra Langhe e Roero non è un percorso che si conclude, ma una strada che continua" dice il sindaco di Alba Carlo Bo, presidente del comitato promotore: "Il progetto di candidatura ci ha permesso di concentrare l'attenzione su tante potenzialità ancora inespresse che vogliamo poter realizzare al di là del riconoscimento".



