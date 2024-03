Tentano la truffa del falso arresto, smascherati da anziana

Una tentata truffa con lo stratagemma del presunto arresto di un parente per un incidente stradale è stata sventata dai dubbi della vittima, una donna di 77 anni, che si è rivolta al 112. "Sono al telefono - ha spiegato - con un uomo che mi chiede denaro. Sembra mio nipote, ma non sono sicura. Devo consegnare i soldi a una persona per evitare a mia nuora di essere condannata dal Tribunale. Dicono sia stata arrestata per un grave incidente, investendo una donna incinta e un bambino di 10 anni".

Arrivata sul posto, la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri ha trovato davanti all'abitazione dell'anziana l'uomo incaricato di ritirare i soldi, che è stato arrestato. In manette anche una complice, che ha strappato di mano la borsetta della 77enne, scesa in strada per l'appuntamento con i truffatori.



