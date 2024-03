'La grande saggezza' della Mittermeier alle Gallerie d'Italia

Uno sguardo sulla bellezza del nostro pianeta attraverso 90 immagini, dai paesaggi alla fauna selvatica, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. 'Cristina Mittermeier. La grande saggezza', è la prima retrospettiva, in Europa, sul lavoro della fotografa, biologa marina e attivista messicana, ospitata dal 14 marzo al primo settembre alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo di Torino.

Curata da Lauren Johnston in collaborazione con National Geographic, la mostra si articola intorno ai grandi temi del mondo sottomarino, mondo terrestre e popoli tribali e sviluppa l'idea dell'artista di 'enoughness' come via per comprendere quale sia il nostro posto nell'ecosistema globale. Fotografie, dunque, che invitano a una riflessione su quanto e cosa sia per noi 'abbastanza', oltre che a prendere in considerazione un'esistenza più sostenibile e consapevole.

"Anche in questo nuovo progetto - osserva Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo - Gallerie d'Italia di Torino raccontano il presente con la forza positiva della fotografia, capace di coinvolgere e parlare a tanti pubblici, confermando l'importante ruolo sociale che ha un museo attuale, vivo e aperto".

La mostra sarà affiancata da un calendario di eventi di approfondimento a ingresso gratuito per il tradizionale public program #Inside, che sarà inaugurato da un doppio incontro con Cristina Mittermeier.



