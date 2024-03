Deposito nucleare, Trino ritira l'autocandidatura

La giunta comunale di Trino (Vercelli) ha deciso di revocare la delibera del 12 gennaio scorso con l'autocandidatura a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La nuova proposta di delibera con la revoca, firmata dal sindaco Daniele Pane, è stata pubblicata in queste ore sull'albo pretorio dell'amministrazione comunale, a poche ore dall'incontro organizzato, oggi alle 21, dal comitato "Tri.No".

Il sindaco Pane torna sui suoi passi dopo due mesi di proteste arrivate dalle associazioni ambientaliste, da diversi sindaci, così come da esponenti del suo stesso partito, Fratelli d'Italia.

Proprio in queste ore una decina di sindaci del Vercellese e Casalese si stavano ritrovando per preparare il ricorso al Tar contro l'autocandidatura della giunta di Trino.



