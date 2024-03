'Alessandria preziosa' in mostra dal 21/3 Palazzo del Monferrato

Palazzo del Monferrato ad Alessandria ospita, dal 21 marzo, la mostra 'Alessandria preziosa. Un laboratorio internazionale al tramonto del Cinquecento', curato da Fulvio Cervini. La mostra è promossa da Camera di Commercio, Regione, Fondazione CrA, Comune, Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell'Alessandrino e Consulta di Torino, in collaborazione con Soprintendenza, Fondazione Slala e Atl Alexala.

Dopo il successo di 'Alessandria scolpita' nel 2019 - dedicata al contesto artistico in città tra Gotico e Rinascimento - la nuova esposizione si inserisce nel programma 'Uffizi diffusi' che vedrà confluire ad Alessandria prestiti dalla Galleria fiorentina e da altri Musei italiani.

Sette le sezioni, composte da circa 80 opere, con protagoniste le sculture in metallo prezioso. Tra i temi cardine c'è la devozione, rappresentata da un nucleo di oggetti ecclesiastici, molti provenienti dalle diocesi anche di Casale e Tortona. Un'intera sezione è dedicata all' 'isola romano-fiorentina' di Bosco Marengo - a pochi chilometri da Alessandria - che vede la presenza di Giorgio Vasari.

La mostra si estende anche in alcuni luoghi di cultura della provincia, come la basilica di Santa Croce, a Bosco Marengo, la Confraternita della Maddalena di Novi, il complesso di Torre Garofoli a Tortona, la Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio, la parrocchiale di San Sebastiano Curone.

'Alessandria preziosa' sarà presentata anche a Torino. il 15 marzo alle 11, a Palazzo Chiablese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA