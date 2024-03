Dolci Portici, al via a Torino la quarta edizione

Dolci Portici, evento che celebra le eccellenze dolciarie del Torinese, torna ad animare il centro di Torino per la sua quarta edizione, in programma dal 15 al 17 marzo. Ideata dalla Fondazione Contrada Torino, con il sostegno della Camera di commercio e il Comune, ospiterà tra in via Roma, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo una trentina di artigiani specialisti nella produzione di cioccolato, pasticceria, gelateria, prodotti da forno e distillati.

A Palazzo Birago, capolavoro barocco di Filippo Juvarra che è la sede della Camera di commercio, durante la manifestazione sarà possibile partecipare ad approfondimenti tematici e degustazioni guidate. Con i protagonisti di spicco dei diversi settori si parlerà di qualità, sostenibilità, tradizione e innovazione. Gli incontri, moderati dal critico enogastronomico Alessandro Felis, si concluderanno ogni giorno con una degustazione guidata a cura di aziende dolciarie piemontesi e dei Maestri del Gusto.

Ci saranno anche i Dolci tour, itinerari tematici guidati per scoprire i luoghi e i protagonisti della tradizione dolciaria locale, quest'anno con un percorso nuovo in più, Prelibatezze Liberty che, partendo dalle dimore dell'Art Nouveau di Cit Turin, condurrà fino a San Donato, primo insediamento della produzione di cioccolato a Torino a inizio Ottocento. "Questo evento - sottolinea l'assessore al Commercio del Comune, Paolo Chiavarino - contribuisce fortemente a far conoscere Torino e nel contempo favorisce una ricaduta positiva sull'economia di prossimità rappresentata dai tanti negozi di vicinato".

Nel giorno dell'inaugurazione, il 15 marzo alle 12.00, in Galleria San Federico l'Accademia Carma Dance Studio si esibirà in una performance di ballo a tema Dolci Portici.



