Furto alla libreria Il ponte sulla Dora, rubata la cassa

Furto con scasso alla libreria torinese Il ponte sulla Dora, fondata da Rocco Pinto. Questa mattina la saracinesca del locale, in via Pisa 46, nel cuore di Borgo Rossini, è stata trovata manomessa e la porta sfondata, mentre la cassa è stata portata via: "Sembra che l'abbiano buttata giù con un palo", ha detto il titolare raggiunto telefonicamente.

Da un primo inventario la cassa sembra essere stata l'obiettivo principale dei malviventi, che stando a quanto testimoniato dall'uomo, si sarebbero introdotti dal basso aprendosi poi un varco nella porta, la cui struttura portante è rimasta integra a differenza della vetrata che, invece, è stata divelta.

"Stamattina abbiamo trovato questa sorpresa. Sono entrati in libreria e hanno portato via la cassa e distrutto la porta e fatto vari danni. Inutile dirvi come ci sentiamo", il commento sulla pagina Instagram della libreria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA