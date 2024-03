Sport giovani, Provincia Alessandria vince con progetto Re-Play

Il progetto 'Re-play: ripensare lo Sport', proposto dalla Provincia di Alessandria, è risultato primo nella graduatoria per il programma nazionale Game Upi (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment). Prevede un costo di 131.694 euro, di cui 100mila finanziati e si pone come un'iniziativa per "promuovere uno stile di vita attivo, sano e inclusivo tra i giovani, con l'obiettivo di costruire una comunità coesa e consapevole dei benefici dello sport e del benessere individuale e collettivo".

Partner sono Upi Piemonte, Comune di Alessandria, Istituto 'Ciampini-Boccardo' di Novi Ligure, Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' di Alessandria, 'Sobrero' di Casale Monferrato, Associazione Cultura e Sviluppo e Abilitando Onlus.

"E' il frutto di un lavoro importante svolto con competenza dal personale della Provincia, in sinergia con gli altri enti coinvolti - sottolinea il presidente Enrico Bussalino - In un mondo in cui i social network sono al centro dell'attenzione, è importante valorizzare lo sport, il benessere psicofisico e l'inclusione sociale".

"Anche con 'Re- Play' il Comune di Alessandria - aggiunge l'assessore Vittoria Oneto - continuerà a consolidare e valorizzare la rete delle numerose associazioni sportive del territorio e a sostenere le manifestazioni locali".



