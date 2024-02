Diciassettenne investito e ucciso da un treno, era in Italia da dicembre

Il diciassettenne investito e ucciso oggi alla stazione ferroviaria di Felizzano (Alessandria) era arrivato a dicembre ad Alessandria, come minore straniero non accompagnato. Attraverso la Questura - come spiegano dal Cissaca (Consorzio servizi sociali Alessandria) - è stato subito predisposto un progetto mirato che lo riguardasse. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori, proprio di Felizzano, è stato affidato a una famiglia.

Trattandosi di un minore, non vengono ovviamente forniti nomi e altre indicazioni di alcun genere che potrebbero portare alla sua identificazione, viene spiegato. "Siamo sconvolti - confida Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale -. Sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l'ha fatta". Come confermato dalla polizia, il treno della tratta Torino-Genova proveniva dal capoluogo piemontese e in quel momento - alle 7.15 - il ragazzo ha attraversato incautamente i binari. È morto sul colpo e gli inquirenti propendono nel trovare la causa in una fatale distrazione. Polfer e polizia scientifica sono sul posto. La circolazione ferroviaria, secondo quanto riferisce Trenitalia, è ancora fortemente rallentata in direzione Torino, mentre permane sospesa in direzione Genova, perché è ancora in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso e sono attive corse con bus tra Alessandria e Asti per i treni Regionali.

