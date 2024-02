A Olivola la bandiera 'Città dell'Olio', prima in Piemonte

E' stato ufficializzato oggi l'ingresso di Olivola (Alessandria), piccolo borgo del Monferrato Casalese, fra le 500 Città dell'Olio italiane. E' il primo Comune del Piemonte. Michele Sonnessa, presidente dell'Associazione nazionale, ha consegnato la bandiera al sindaco Gianmanuele Grossi. Il marchio delle Città dell'Olio favorisce la creazione di una comunità di portatori di interesse che operano per valorizzare l'olivicoltura, come un patrimonio capace di generare valore per il territorio.

Prezioso per ottenere il riconoscimento, oltre all'attività del Comune, è stato il supporto dell'azienda agricola Oliviera di Anita Casamento Aquilino, tra le prime Sommelier dell'Olio in Piemonte, e dell'imprenditore Mauro Moro, titolare del ristorante gourmet I Due Buoi e di Olivola Apartments.

A Golosaria Monferrato si attiverà la prima esperienza di olioturismo. Il Piemonte del vino, dal Monferrato, è pronto a sposare l'olio come avviene in Toscana.



