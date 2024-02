Regionali in Piemonte, Pd avverte M5s 'il tempo sta per scadere'

Sull'alleanza Partito democratico e Movimento 5 stelle per le regionali in Piemonte deve arrivare una decisione definitiva a breve, perché è in gioco l'intera campagna elettorale del centrosinistra. È quanto emerge dalla direzione regionale dei Dem, che si è tenuta questa sera a Torino. "Giocheremo la partita fino in fondo - ha detto il segretario piemontese Domenico Rossi - consapevoli che il tempo per i confronti e le mediazioni sta per terminare. L'obiettivo di allargare la coalizione deve viaggiare di pari passo con l'obiettivo di metterci nella condizione di fare la migliore campagna elettorale possibile". Nel caso di una fumata nera, sempre più all'orizzonte, il Pd non ha nessuna intenzione di indossare i panni di quello che l'alleanza non la volevano.

"Noi ci abbiamo provato instancabilmente - sottolinea Rossi - abbiamo provato a ad allargare la coalizione in maniera seria e generosa. Abbiamo incontrato tanto pessimismo dell'intelligenza intorno a noi, a cui abbiamo provato a rispondere con un forte ottimismo della volontà". Per il segretario Pd le partite vanno giocate fino in fondo e "non è giusto arrendersi prima", perché "il Piemonte è sempre stato contendibile". "Nei prossimi giorni dovremo definire il perimetro della coalizione e chi dovrà guidarla - conclude Rossi - Lo faremo dopo il voto di domenica in Sardegna, cercando il massimo accordo possibile con il nazionale, ma consapevoli che il tempo a disposizione è quasi terminato".



