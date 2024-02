'Oblò, notizie da smacchiare', la sitcom contro le fake news

Smascherare attraverso una sitcom le fake news di oggi e del passato, dal Medio Evo alla Grande Muraglia che si vede dallo spazio fino ai vaccini che neutralizzano le difese immunitarie. Storia, salute, attualità, scienza, giornalismo, società, clima, arte e nutrizione: è in questi ambiti che si va a caccia della verità ponendosi domande e con gli strumenti giusti, a partire dalla ricerca delle fonti, in 'Oblò, notizie da smacchiare', nuova serie Tv di Rai Kids realizzata negli studi di Torino, in collaborazione con Scuola Holden e la consulenza scientifica dell'Archivio di Stato torinese.

Nelle 10 puntate, in boxset da domani su RaiPlay e in onda dal 26 febbraio su Rai Gulp, esperti dei vari settori, aiuteranno i due protagonisti, interpretati da Ginevra Rosso e Carlo Ponti, e i giovani spettatori a comprendere come verificare un fatto o una notizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA