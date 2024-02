Al via Seeyousound con l'anteprima del film su Cyndi Lauper

Si apre venerdì 23 febbraio l'edizione che segna il decennale di Seeyousound International Music Film Festival, unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale. Fino al 3 marzo il programma di Seeyousound accoglierà 60 ospiti tra registi, musicisti ed esperti, proponendo 90 titoli di cui 30 in anteprima italiana, oltre a 24 tra live e dj set, un programma di talk e una exhibition.

Venerdì 23 febbraio alle 20.45 al cinema Massimo, Sys aprirà con Let The Canary Sing di Alison Ellwood dedicato alla cantautrice e icona dell'empowerment femminile Cyndi Lauper e realizzato nel 40esimo anniversario dell'uscita del primo album dell'artista, She's So Unusual. Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso Idfa di Amsterdam, il documentario arriva per la prima volta in Italia con ospite in sala Alison Ellwood, pluripremiata regista di documentari, oltre che produttrice e montatrice, con all'attivo diversi titoli dedicati al mondo della musica.

Sabato 24 il regista Giorgio Testi ospite per la proiezione del film ideato da Dave Steward degli Eurythmics Who To Love; in anteprima italiana Subotnick: Portrait Of An Electronic Music Pioneer con il live Solar Pulsers di Giorgio Li Calzi, e The K-Pop Story di Yun Jae-yeon.

Domenica 25 ci sarà la masterclass di Carlo Massarini /Mr.

Fantasy; in anteprima assoluta la live performance vibrAxiones e in anteprima italiana Brigitte Fontaine: Réveiller Les Vivants di Benoit Mouchart, Yann Orhan, Aurélien Guégan; Sankara di Yohan Malka; Even Hell Has Its Heroes di Clyde Petersen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA