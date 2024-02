La Vita Immaginaria, primo Salone del libro di Annalena Benini

Vita immaginaria è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il primo diretto da Annalena Benini, al Lingotto Fiere da giovedì 9 a lunedì 13 maggio. La Liguria è la Regione ospite, non ci sarà un Paese ospite, ma una lingua, quella tedesca. A inaugurarlo sarà Elizabeth Strout, una delle maggiori autrici della letteratura contemporanea americana, Premio Pulitzer per la narrativa. "Il tema sarà la donna a partire dai suoi personaggi, siamo davvero onorato", ha spiegato Benini. Ognuna delle sette sezioni avrà i suoi ospiti. Per l'Arte, curata da Melania Mazzucco, arriverà Alexandra Lapierre, autrice di romanzi storici; per la sezione Cinema, curata da Francesco Piccolo, sarà presente Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Premio Oscar nel 2014 con La grande bellezza; Teresa Cremisi, curatrice della sezione Editoria, racconterà la vita quotidiana id un editore e avrà tra gli ospiti Antoine Gallimard, nipote di Gaston Gallimard, fondatore della nota casa editrice francese; Francesco Costa, curatore della sezione Informazione, parlerà di questi cambiamenti e del loro impatto sulla società con alcune tra le persone più esperte e competenti del giornalismo italiano e internazionale, come Jill Abramson, prima donna a dirigere il New York Times; nella sezione Leggerezza, a cura di Luciana Littizzetto, ci sarà un incontro su Marcello Marchese con Gianni Morandi; con Erin Doom, curatrice della sezione Romance, ci sarà la scrittrice spagnola Mercedes Ron; mentre Alessandro Starnone sarà protagonista di uno degli incontri della sezione Romanzo a cura di Alessandro Piperno. Svelati anche i primi ospiti internazionali: il Premio Nobel della Letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah, la scrittrice messicana Guadalupe Nettel, con il suo ultimo libro La vita altrove, David Nicholls, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, l'argentina Camila Sosa Villada per la prima volta in Italia. Tra i più attesi della programmazione del Bookstock, dedicata ai piccolissimi e giovani lettori, ci sarà, per la prima volta al Salone del Libro, Jeff Kinney, l'autore bestseller del New York Times della serie Diario di una Schiappa.



