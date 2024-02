Oltre 4.000 iscritti alla regata internazionale D'Inverno sul Po

Boom di iscritti anche nel 2024 per la D'Inverno sul Po. La classicissima internazionale di Gran Fondo di canottaggio organizzata dalla Società Canottieri Esperia, giunta alla quarantunesima edizione e in programma a Torino, sulle acque del Po, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, anche quest'anno registra un'edizione record, superando per il secondo anno consecutivo quota 4000 atleti iscritti. L'evento, ormai un must del panorama sportivo torinese, vedrà sfilare lungo lo spettacolare percorso che, a seconda delle categorie, varierà tra i 1000 e i 5000 metri di lunghezza - la distanza regina con arrivo ai Murazzi, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto - le stelle dell'Italia del remo, ma non solo, vista la grande partecipazione dall'estero.

Alla D'Inverno sul Po numero 41 infatti, saranno presenti ben 134 equipaggi provenienti da nove paesi esteri (Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Principato di Monaco, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera), con grande attenzione da porre alla spedizione rumena, presente con le due ammiraglie, l'otto, entrambe già qualificate per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: quella femminile campionessa mondiale in carica, e quella maschile vicecampione d'Europa 2023.



