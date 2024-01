Caucino, serve un progetto condiviso per l'ex ospedale di Biella

"Serve, in tempi brevi, un progetto condiviso per il recupero dell'ex ospedale di Biella. Il tempo delle parole è finito, occorre passare ai fatti per restituire alla città lo storico immobile e sfruttarlo per offrire importanti servizi. Ma affinché questo possa avvenire la soluzione non è quella di calare progetti dall'alto, questo è un bene di tutta la nostra comunità e deve essere la stessa a incontrarsi e scegliere quale sarà il futuro del nosocomio dismesso". A dirlo è stata l'assessora regionale Chiara Caucino, che ha convocato tutti gli stakeholder del territorio per il pomeriggio del 29 gennaio.

L'ex ospedale dal dicembre 2014 è completamente abbandonato e attende di essere riutilizzato. Si tratta di una struttura di 53mila metri quadrati che va incontro al degrado. I tentativi di mettere in vendita l'immobile, realizzato alla fine degli Anni Trenta e articolato su otto piani fuori terra e valutato circa 8 milioni di euro per ora non hanno avuto esito. Fino ad oggi sono stati avanzati numerosi progetti, tutti finiti in un nulla di fatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA