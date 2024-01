Lega: Valenza, Ravizzola nuovo segretario cittadino

Massimo Ravizzola è il nuovo segretario cittadino della Lega Valenza (Alessandria).

Imprenditore, 50 anni, valenzano doc, è stato eletto con il rinnovato direttivo dagli assessori comunali Rossella Gatti e Paolo Patrucco e i consiglieri Laura Barbi e Guido Capuzzo.

"La presenza anche di amministratori comunali, con esperienza - dice Lino Pettazzi, segretario provinciale - non potrà che dare nuova linfa e un grande supporto alle prossime tornate elettorali. Valenza vanta un tasso di occupazione tra i più elevati in Piemonte e un comparto, come quello orafo, trainante a livello locale e regionale. Una città così non può che avere una sezione della Lega attiva e propulsiva, che sappia sostenere il Comune ma anche portare avanti la linea politica di via Bellerio".



